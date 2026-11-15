波兰已等待近四周，财政部长安杰伊·多曼斯基仍未被任命为副总理。基金与区域政策部的人事变动也尚未发生：阿格涅什卡·巴尔托尔将接替卡塔日娜·佩乌琴斯卡-纳文奇的职位。RMF24报道。

人事决定将在一场仪式上完成

波兰总统办公室表示，总统府将举行仪式，但仍需在日程中为其找到合适时间。确切日期至今尚未公布。

据了解，所有人事变动将于同一场仪式期间进行。多曼斯基将获得副总理任命，巴尔托尔将被任命为基金与区域政策部部长，佩乌琴斯卡-纳文奇将被解除职务。

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政界人士的反应

总统顾问布瓦热伊·波博日表示，总统不会阻碍总理唐纳德·图斯克就多曼斯基作出的决定。同时，他再次批评财政部长，称后者据称将国家财政带向了崩溃。

公民联盟政治人士巴尔托什·阿尔乌科维奇将任命拖延的责任归咎于总统。10月底，众议院否决了法律与公正党议员提出的针对多曼斯基的不信任动议。PiS代表尤其因预算赤字和计划预算收入的执行情况而批评该部长。

部长职位候选人

阿格涅什卡·巴尔托尔目前是波兰常驻欧盟代表。她此前曾在欧盟理事会工作，并参与《里斯本条约》的相关工作。在有关她获得提名的消息传出后，巴尔托尔在布鲁塞尔对记者表示，她认为未来的工作是一项巨大的荣誉和责任。

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