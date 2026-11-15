Президент Польщі досі не призначив міністра Доманського віцепрем’єром — RMF24

У Польщі майже чотири тижні очікують на призначення міністра фінансів Анджея Доманського віцепрем’єром. Також не відбулася кадрова зміна в Міністерстві фондів та регіональної політики: Агнешка Бартоль має замінити на посаді Катажину Пелчинську-Наленч. Про це повідомляє RMF24.

Кадрові рішення оформлять на одній церемонії

У канцелярії президента Польщі повідомили, що церемонія в Президентському палаці відбудеться, однак для неї ще мають знайти відповідний час у календарі. Точну дату досі не назвали.

Відомо, що всі кадрові зміни мають відбутися під час однієї церемонії. Доманський отримає призначення віцепрем’єром, Бартоль призначать очільницею Міністерства фондів та регіональної політики, а Пелчинську-Наленч звільнять з посади.

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Реакції політиків

Радник президента Блажей Побожий заявив, що президент не перешкоджатиме рішенню прем’єр-міністра Дональда Туска щодо Доманського. Водночас він повторив критику на адресу міністра фінансів, заявивши, що той нібито довів державні фінанси до руйнації.

Політик «Громадянської коаліції» Бартош Арлукович поклав відповідальність за затягування призначень на президента. Наприкінці жовтня Сейм відхилив поданий депутатами партії «Право і справедливість» вотум недовіри Доманському. Представники PiS критикували міністра, зокрема, через бюджетні дефіцити та виконання запланованих доходів бюджету.

Кандидатка на посаду міністерки

Агнешка Бартоль нині є постійною представницею Польщі при Європейському Союзі. Раніше вона працювала в Раді ЄС і брала участь у роботі над Лісабонським договором. Після повідомлення про її номінацію Бартоль сказала журналістам у Брюсселі, що вважає майбутню роботу великою честю та відповідальністю.

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