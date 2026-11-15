В Польше уже почти четыре недели ожидают назначения министра финансов Анджея Доманьского вице-премьером. Также не состоялась кадровая смена в Министерстве фондов и региональной политики: Агнешка Бартоль должна заменить на должности Катажину Пельчиньскую-Наленч. Об этом сообщает RMF24.

Кадровые решения оформят на одной церемонии

В канцелярии президента Польши сообщили, что церемония в Президентском дворце состоится, однако для нее еще должны найти подходящее время в календаре. Точную дату до сих пор не назвали.

Известно, что все кадровые изменения должны состояться во время одной церемонии. Доманьский получит назначение вице-премьером, Бартоль назначат главой Министерства фондов и региональной политики, а Пельчиньскую-Наленч освободят от должности.

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Реакции политиков

Советник президента Блажей Побожий заявил, что президент не будет препятствовать решению премьер-министра Дональда Туска относительно Доманьского. В то же время он повторил критику в адрес министра финансов, заявив, что тот якобы довел государственные финансы до разорения.

Политик «Гражданской коалиции» Бартош Арлукович возложил ответственность за затягивание назначений на президента. В конце октября Сейм отклонил внесенный депутатами партии «Право и справедливость» вотум недоверия Доманьскому. Представители PiS критиковали министра, в частности, из-за бюджетных дефицитов и исполнения запланированных доходов бюджета.

Кандидатка на должность министра

Агнешка Бартоль сейчас является постоянной представительницей Польши при Европейском Союзе. Ранее она работала в Совете ЕС и участвовала в работе над Лиссабонским договором. После сообщения о ее номинации Бартоль сказала журналистам в Брюсселе, что считает будущую работу большой честью и ответственностью.

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