德国裁判菲利克斯·茨瓦耶尔将担任波兰对阵瑞典的欧国联小组赛最后一轮比赛主裁判。比赛将于周二在弗罗茨瓦夫举行，并于20:45开始。对于波兰国家队而言，这是一场争取保住欧国联B级联赛席位的比赛。

裁判组

据Interia Sport报道，茨瓦耶尔的助理裁判将是罗伯特·肯普特和尼古拉·金迈尔。理查德·亨佩尔将担任第四官员，罗伯特·施罗德和本雅明·科图斯将负责VAR。

茨瓦耶尔自2012年起拥有国际足联裁判资格。他此前曾一次执法有波兰国家队参加的比赛：2018年9月，他执法了波兰在欧国联客场对阵意大利的比赛，比赛以1:1结束。这是耶日·布任切克作为波兰队主教练的首场比赛。

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提及霍伊策案

Interia Sport的报道还提及霍伊策案——这起德国俱乐部足球腐败丑闻于2005年受到广泛关注。据该媒体报道，茨瓦耶尔被停职六个月，而对此的官方确认在丑闻发生十年后才为人所知。

在与瑞典比赛之前，波兰国家队在布加勒斯特以1:2不敌罗马尼亚。波兰将力争避免降入欧国联C级联赛。

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