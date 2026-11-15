Польская компания Autopay S.A. заявила о кибератаке, в ходе которой был зафиксирован несанкционированный доступ к части ее инфраструктуры и данным о платежах, обработанных компанией. Инцидент был выявлен 11 ноября 2026 года. Autopay не раскрывает количество клиентов, которых он потенциально может затронуть.

Как сообщает RMF24, компания индивидуально информирует клиентов, чьи данные могли быть затронуты инцидентом, и предоставляет рекомендации по безопасности. Autopay пока не подтвердила копирование или использование данных, однако не исключает такой возможности.

Заявление о применении ИИ

Согласно предварительным выводам Autopay, злоумышленники не использовали вредоносное программное обеспечение или фишинг. Компания характеризует инцидент как атаку нового типа с массовым применением инструментов искусственного интеллекта и автоматизации, к которой многие учреждения и компании еще не готовы.

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Технические подробности действий нападавших публично не раскрываются, поскольку они могут быть использованы для атак на другие организации. Подробное описание механизма атаки Autopay передала CSIRT KNF для распространения в финансовом секторе. Компания также сообщила об инциденте польскому органу по защите персональных данных, полиции и CSIRT KNF.

Платежи работают без изменений

Autopay заявила, что инцидент не повлиял на обработку транзакций, а услуги оставались доступными. После обнаружения несанкционированного доступа компания заблокировала его, отключила все выявленные каналы доступа, аннулировала учетные данные и изолировала атакованные серверы для сохранения доказательств и восстановления.

Клиентам советуют регулярно проверять историю операций, немедленно сообщать банку или эмитенту карты о транзакциях, которые они не совершали, а также с осторожностью относиться к сообщениям и звонкам со ссылками на кибератаку на Autopay.

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