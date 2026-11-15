Polska spółka Autopay S.A. poinformowała o cyberataku, podczas którego odnotowano nieuprawniony dostęp do części jej infrastruktury oraz danych dotyczących płatności przetwarzanych przez firmę. Incydent wykryto 11 listopada 2026 roku. Autopay nie ujawnia liczby klientów, których może on potencjalnie dotyczyć.

Jak podaje RMF24, firma indywidualnie informuje klientów, których dane mogły zostać objęte incydentem, oraz przekazuje zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Autopay nie potwierdził dotąd skopiowania ani wykorzystania danych, jednak nie wyklucza takiej możliwości.

Oświadczenie o zastosowaniu AI

Według wstępnych ustaleń Autopay sprawcy nie używali złośliwego oprogramowania ani phishingu. Firma charakteryzuje incydent jako atak nowego typu z masowym wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji i automatyzacji, na który wiele instytucji i firm nie jest jeszcze gotowych.

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Szczegóły techniczne działań napastników nie zostały publicznie ujawnione, ponieważ mogłyby zostać wykorzystane do ataków na inne organizacje. Autopay przekazał szczegółowy opis mechanizmu ataku do CSIRT KNF w celu rozpowszechnienia go w sektorze finansowym. Firma zgłosiła również incydent polskiemu organowi ochrony danych osobowych, policji oraz CSIRT KNF.

Płatności działają bez zmian

Autopay oświadczył, że incydent nie wpłynął na przetwarzanie transakcji, a usługi pozostawały dostępne. Po wykryciu nieuprawnionego dostępu firma go zablokowała, odłączyła wszystkie zidentyfikowane kanały dostępu, unieważniła dane uwierzytelniające oraz odizolowała zaatakowane serwery, aby zabezpieczyć dowody i umożliwić odzyskanie sprawności.

Klientom zaleca się regularne sprawdzanie historii operacji, natychmiastowe informowanie banku lub wydawcy karty o transakcjach, których nie wykonali, a także ostrożne traktowanie wiadomości i telefonów nawiązujących do cyberataku na Autopay.

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