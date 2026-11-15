У Польщі Autopay заявила про кібератаку та доступ до даних про платежі — RMF24

Польська компанія Autopay S.A. заявила про кібератаку, під час якої було зафіксовано несанкціонований доступ до частини її інфраструктури та даних щодо платежів, оброблених компанією. Інцидент виявили 11 листопада 2026 року. Кількість клієнтів, яких він потенційно може стосуватися, Autopay не розкриває.

Як повідомляє RMF24, компанія індивідуально інформує клієнтів, чиї дані могли бути охоплені інцидентом, і надає рекомендації з безпеки. Autopay поки не підтвердила копіювання або використання даних, однак не виключає такої можливості.

Заява про застосування ШІ

За попередніми висновками Autopay, зловмисники не використовували шкідливе програмне забезпечення або фішинг. Компанія характеризує інцидент як атаку нового типу з масовим застосуванням інструментів штучного інтелекту та автоматизації, до якої багато установ і компаній ще не готові.

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Технічні подробиці дій нападників публічно не розкривають, оскільки вони можуть бути використані для атак на інші організації. Детальний опис механізму атаки Autopay передала CSIRT KNF для поширення у фінансовому секторі. Компанія також повідомила про інцидент польський орган із захисту персональних даних, поліцію та CSIRT KNF.

Платежі працюють без змін

Autopay заявила, що інцидент не вплинув на оброблення транзакцій, а послуги залишалися доступними. Після виявлення несанкціонованого доступу компанія заблокувала його, відключила всі ідентифіковані канали доступу, анулювала облікові дані та ізолювала атаковані сервери для збереження доказів і відновлення.

Клієнтам радять регулярно перевіряти історію операцій, негайно повідомляти банк або емітента картки про транзакції, яких вони не здійснювали, а також обережно ставитися до повідомлень і дзвінків із посиланнями на кібератаку на Autopay.

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