波兰公司Autopay S.A.表示，其遭遇了一起网络攻击，期间发现有人未经授权访问了其部分基础设施以及由该公司处理的支付相关数据。该事件于2026年11月11日被发现。Autopay未披露可能受到影响的客户数量。

据RMF24报道，该公司正逐一通知数据可能受到该事件影响的客户，并提供安全建议。Autopay尚未确认数据被复制或使用，但不排除这种可能性。

关于使用人工智能的声明

根据Autopay的初步结论，攻击者没有使用恶意软件或网络钓鱼。该公司将该事件描述为一种新型攻击，涉及大规模使用人工智能和自动化工具，许多机构和公司尚未为此做好准备。

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攻击者行动的技术细节未被公开披露，因为这些细节可能被用于攻击其他组织。Autopay已将攻击机制的详细说明提交给CSIRT KNF，以便在金融领域传播。该公司还向波兰个人数据保护机构、警方和CSIRT KNF报告了该事件。

支付服务正常运行

Autopay表示，该事件未影响交易处理，服务仍保持可用。在发现未经授权的访问后，该公司将其阻断，关闭了所有已识别的访问渠道，撤销了凭证，并隔离了遭攻击的服务器，以保存证据并进行恢复。

建议客户定期查看交易记录，立即向银行或发卡机构报告并非本人进行的交易，并谨慎对待提及Autopay网络攻击的消息和来电。

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