Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу категорически отверг предложения Москвы о федерализации республики, заявив, что Кремль достал этот сценарий «из нафталина».

По словам главы молдавского парламента, стратегический курс страны на европейскую интеграцию закреплен на конституционном уровне по результатам общенационального референдума, поэтому любые другие идеи из России не имеют никакого значения для официального Кишинева.

Таким образом молдавская сторона отреагировала на публикацию российского издания «Эхо», которое утверждало, что на переговорах по урегулированию войны в Украине якобы обсуждается план перестройки Молдовы с проведением референдумов о независимости в Приднестровье и Гагаузии в случае вступления государства в ЕС.

Источник: NewsMaker.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал российские заявления о формировании «новой архитектуры безопасности в Европе». По его словам, российский диктатор Владимир Путин пытается перекроить европейский порядок безопасности, представляя себя на Ялтинской конференции 1945 года, однако для выдвижения претензий такого масштаба сначала нужно выиграть мировую войну, тогда как Россия за четыре года и восемь месяцев полномасштабного вторжения смогла лишь «почти захватить» село Малая Токмачка в Запорожской области.

Представители Европейского Союза, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США и НАТО во время встречи в Абу-Даби подчеркнули, что любые будущие мирные соглашения должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также её право самостоятельно принимать решения. Кроме того, соглашение должно предусматривать надежные гарантии безопасности для нашего государства.

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