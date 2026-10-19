Международная морская организация зафиксировала 113 подтверждённых инцидентов в более широком районе Ормузского пролива, в том числе у побережья Омана, с начала ближневосточного конфликта 28 февраля. По состоянию на 14 октября в результате этих событий погибли 24 моряка, сообщает Cyprus Mail.

14 октября у побережья Омана контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура затонул после попадания снаряда. Судно загорелось и потеряло ход, однако все 21 член экипажа были эвакуированы. Другой сингапурский контейнеровоз GFS Giselle получил повреждение корпуса, но добрался до безопасной якорной стоянки, его экипаж не пострадал.

В октябре также затонул балкер Cape Dao под флагом Антигуа и Барбуды, который 23 сентября дважды атаковали у Хасаба в Омане. В результате атаки погиб индийский моряк, ещё 26 членов экипажа были спасены.

Снижение трафика через Ормузский пролив

По оценке компании морской разведки Windward, в июле—сентябре в Персидском заливе были атакованы 45 судов, тогда как в предыдущем квартале — 25. Танкерный флот составил 87% всех целей. Среднее количество ежедневных проходов через Ормузский пролив в третьем квартале сократилось до 24, тогда как до конфликта оно составляло около 138.

Более половины судов, прошедших пролив в сентябре, не передавали сигналы автоматической идентификационной системы. Это усложняет мониторинг коммерческого судоходства в регионе.

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Атаки у Болгарии и Румынии

13 октября грузовое судно HS Dignity под флагом Гвинеи-Бисау затонуло примерно в 17 морских милях от Болгарии после удара дрона. Из 16 членов экипажа пятерых спасли, 11 считались пропавшими без вести. В тот же день у болгарского побережья было атаковано судно Chelsea-3 под флагом Мальты — все 15 моряков выжили.

14 октября болгарские власти прекратили поисково-спасательную операцию в отношении пропавших членов экипажа HS Dignity из-за ухудшения погоды. 15 октября у канала Сулина в Румынии были поражены два химических танкера. На Wine Trader под флагом Сан-Марино произошёл пожар: пятерых моряков спасли, семеро пропали без вести. Танкер Yara J под флагом Коморских Островов был повреждён, однако его экипаж не пострадал.

Румынские власти сначала не назвали ответственных за удары, тогда как военный источник НАТО связал их с беспилотниками Российской Федерации — государства-агрессора. 17 октября румынские истребители F-16 сбили два дрона над территориальными водами страны. По оценке Windward, в третьем квартале 2026 года в Чёрном море были атакованы около 86 коммерческих судов, тогда как за весь первый квартал года — 23.

Атаки повышают расходы судовладельцев на страхование военных рисков, меры безопасности и более длинные маршруты. Международная морская организация призвала защищать гражданские суда и их экипажи, а также обеспечить безопасный проход по международным морским маршрутам.

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