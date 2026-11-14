自11月16日起，适应低温的冬季柴油已在波兰各地加油站正式供应。正如RMF24报道，部分加油站连锁店可能在规定日期前几天就开始销售冬季混合燃料。

冬季汽油应从11月1日起在加油站供应，并将持续供应至2月底。季节性混合燃料正逐步取代夏季和过渡期燃料品种。

抗冻性能

冬季柴油的主要区别在于冷滤点堵塞温度（CFPP）指标。夏季柴油的该指标为0°C，过渡期柴油为-10°C，而冬季燃料必须能承受低至-20°C的温度。此外，还有适用于低至-32°C温度的极地柴油品种。

冬季柴油中会添加防止石蜡析出的添加剂。石蜡晶体可能导致车辆难以启动。对于汽油而言，重要的季节性参数是蒸馏特性和饱和蒸气压，它们决定了发动机在寒冷天气中的工作情况。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

给驾驶员的建议

建议驾驶员用完剩余的夏季燃料，并为油箱加注冬季燃料，这尤其适用于柴油车车主。如果霜冻已经开始，而油箱中没有冬季燃料，可以使用一种特殊的降凝添加剂，以帮助保持柴油的流动性。

冬季还建议不要在油箱几乎为空时行驶：燃料液位低会增加水蒸气凝结和冰晶形成的风险。如果柴油变稠且车辆无法启动，可能需要将车辆送往温暖的车库，并在燃料加热后更换滤清器。

冬季月份，车用液化气的成分也会发生变化：丙烷占比增加，因为它在低温下表现更好。据该媒体报道，这伴随着车用液化气每升上涨数十格罗申。

关注我们在