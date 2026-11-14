Na stacjach paliw w całej Polsce od 16 listopada oficjalnie dostępny jest zimowy olej napędowy, przystosowany do niskich temperatur. Jak podaje RMF24, niektóre sieci stacji paliw mogły rozpocząć sprzedaż zimowych mieszanek kilka dni przed ustaloną datą.

Benzyna zimowa powinna być dostępna na stacjach od 1 listopada i pozostanie w sprzedaży do końca lutego. Mieszanki sezonowe stopniowo zastępują letnie i przejściowe warianty paliwa.

Odporność na mróz

Główna różnica między zimowym olejem napędowym polega na wartości temperatury blokowania zimnego filtra paliwa, czyli CFPP. Dla letniego oleju napędowego wynosi ona 0°C, dla przejściowego -10°C, natomiast paliwo zimowe musi wytrzymywać temperaturę do -20°C. Istnieją także arktyczne gatunki oleju napędowego, przeznaczone do temperatur do -32°C.

Do zimowego oleju napędowego dodaje się dodatki zapobiegające wytrącaniu parafiny. Jej kryształy mogą utrudnić uruchomienie samochodu. W przypadku benzyny ważnymi parametrami sezonowymi są destylacja i prężność par nasyconych, od których zależy praca silnika w chłodne dni.

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Porady dla kierowców

Kierowcom zaleca się zużycie pozostałości letniego paliwa i zatankowanie zimowego, przede wszystkim dotyczy to właścicieli samochodów z silnikiem Diesla. Jeśli mrozy już się rozpoczęły, a w baku nie ma zimowego paliwa, można zastosować specjalny dodatek depresatorowy, który pomaga zachować płynność oleju napędowego.

Zimą zaleca się również nie jeździć z niemal pustym bakiem: niski poziom paliwa zwiększa ryzyko kondensacji pary wodnej i powstawania kryształków lodu. Jeśli olej napędowy zgęstnieje i nie uda się uruchomić samochodu, może być konieczne odstawienie go do ciepłego garażu, a po ogrzaniu paliwa — wymiana filtra.

W miesiącach zimowych zmienia się także skład autogazu: rośnie w nim udział propanu, który lepiej działa w niskiej temperaturze. Według publikacji towarzyszy temu wzrost ceny autogazu o kilkadziesiąt groszy za litr.

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