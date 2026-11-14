На автозаправочных станциях по всей Польше с 16 ноября официально доступно зимнее дизельное топливо, адаптированное к низким температурам. Как сообщает RMF24, отдельные сети АЗС могли начать продажу зимних смесей за несколько дней до установленной даты.

Зимний бензин должен быть доступен на заправках с 1 ноября и будет оставаться в продаже до конца февраля. Сезонные смеси постепенно заменяют летние и переходные варианты топлива.

Устойчивость к морозу

Главное отличие зимнего дизельного топлива заключается в показателе температуры закупоривания холодного топливного фильтра, или CFPP. Для летнего дизельного топлива он составляет 0°C, для переходного — -10°C, тогда как зимнее топливо должно выдерживать температуру до -20°C. Существуют также арктические сорта дизельного топлива, рассчитанные на температуру до -32°C.

В зимнее дизельное топливо добавляют присадки, препятствующие выпадению парафина. Его кристаллы могут затруднить запуск автомобиля. Для бензина важными сезонными параметрами являются дистилляция и давление насыщенных паров, от которых зависит работа двигателя в холодную погоду.

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Советы водителям

Водителям рекомендуют использовать остатки летнего топлива и заправить бак зимним, прежде всего это касается владельцев дизельных автомобилей. Если морозы уже начались, а зимнего топлива в баке нет, можно применить специальную присадку-депрессатор, которая помогает сохранить текучесть дизельного топлива.

Также зимой советуют не ездить с почти пустым баком: низкий уровень топлива увеличивает риск конденсации водяного пара и образования кристаллов льда. Если дизельное топливо загустеет и автомобиль не удастся завести, его может понадобиться доставить в тёплый гараж, а после подогрева топлива — заменить фильтр.

В зимние месяцы меняется и состав автогаза: в нём увеличивается доля пропана, который лучше работает при низкой температуре. По данным издания, это сопровождается подорожанием автогаза на несколько десятков грошей за литр.

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