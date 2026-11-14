波兰民调：右翼阵营获46.6%支持率——Polsat News

在波兰，由法律与公正党、发展加、联盟党和波兰王冠联盟党组成的模拟右翼阵营，可能在众议院选举中获得46.6%的选票。根据Wirtualna Polska委托United Surveys by IBRiS进行的一项民调，Polsat News援引称，这一结果将使该联盟在460席的众议院中获得242个席位。

两个模拟阵营

受访者被问及，如果波兰主要政治力量以联合名单参加议会选举，他们会投票给谁。在这一情景下，“10月15日联盟”将位列第二——这是公民联盟、波兰人民党、波兰2050和新左翼的联合名单。41.3%的受访者会支持该联盟。

被单独考虑、未纳入该联盟的Razem党将获得5.8%的选票，并跨过选举门槛。另有6.3%的调查参与者选择了“不知道/难以回答”。

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席位分配

根据基于调查结果的计算，右翼阵营将在众议院拥有单独多数。“10月15日联盟”与Razem合计将获得218个席位，比组建多数政府所需的席位数少13席。

Wirtualna Polska委托United Surveys by IBRiS进行的调查于2026年11月6日至9日开展，采用CAWI和CATI方法，样本为1000名波兰成年居民，具有代表性。席位分配使用雅盖隆大学雅罗斯瓦夫·弗利斯教授的计算器和近似模型得出。

此前的政党民调

在United Surveys为Wirtualna Polska进行的另一项标准政党民调中，公民联盟以30%的支持率位居第一。法律与公正党获得15.5%，较11月初下降2.7个百分点。14%的受访者支持联盟党，9.1%支持波兰王冠联盟党，6.8%支持新左翼，6.1%支持发展加。

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