Правий блок у польському опитуванні набрав 46,6% — Polsat News

У Польщі змодельований правий блок із партій «Право і справедливість», «Розвиток Плюс», «Конфедерація» та «Конфедерація Польської Корони» міг би отримати 46,6% голосів на виборах до Сейму. За результатами опитування United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska, яке наводить Polsat News, такий результат дав би цьому об'єднанню 242 мандати у 460-місцевому Сеймі.

Два змодельовані блоки

Респондентів запитали, за кого вони проголосували б, якби головні політичні сили Польщі пішли на парламентські вибори спільними списками. Друге місце в цьому сценарії посіла б «Коаліція 15 жовтня» — об'єднаний список Громадянської коаліції, Польської селянської партії, «Польщі 2050» та «Нових лівих». Її підтримали б 41,3% опитаних.

Партія Razem, яка розглядалася окремо від цього об'єднання, здобула б 5,8% голосів і подолала б виборчий бар'єр. Ще 6,3% учасників опитування обрали відповідь «не знаю/важко сказати».

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Розподіл мандатів

За розрахунками на основі результатів дослідження, правий блок мав би самостійну більшість у Сеймі. «Коаліція 15 жовтня» разом із Razem отримала б 218 мандатів, що на 13 менше за кількість, потрібну для формування уряду більшості.

Опитування United Surveys by IBRiS на замовлення Wirtualna Polska проводили 6–9 листопада 2026 року методом CAWI і CATI на репрезентативній вибірці з 1000 повнолітніх жителів Польщі. Розподіл мандатів розрахували за допомогою калькулятора та апроксимаційної моделі професора Ярослава Фліса з Ягеллонського університету.

Попереднє партійне опитування

В іншому, стандартному партійному опитуванні United Surveys для Wirtualna Polska перше місце посіла Громадянська коаліція з 30% підтримки. «Право і справедливість» набрало 15,5%, втративши 2,7 відсоткового пункту порівняно з початком листопада. «Конфедерацію» підтримали 14% респондентів, «Конфедерацію Польської Корони» — 9,1%, «Нових лівих» — 6,8%, а «Розвиток Плюс» — 6,1%.

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