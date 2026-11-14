W Polsce symulowany prawicowy blok złożony z partii Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej mógłby uzyskać 46,6 proc. głosów w wyborach do Sejmu. Według sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, przytoczonego przez Polsat News, taki wynik dałby temu sojuszowi 242 mandaty w 460-osobowym Sejmie.

Dwa symulowane bloki

Respondentów zapytano, na kogo zagłosowaliby, gdyby główne siły polityczne Polski wystartowały w wyborach parlamentarnych ze wspólnych list. Drugie miejsce w tym scenariuszu zajęłaby „Koalicja 15 Października” — wspólna lista Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Nowej Lewicy. Poparłoby ją 41,3 proc. ankietowanych.

Partia Razem, rozpatrywana oddzielnie od tego sojuszu, zdobyłaby 5,8 proc. głosów i przekroczyłaby próg wyborczy. Kolejne 6,3 proc. uczestników badania wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

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Podział mandatów

Według wyliczeń opartych na wynikach badania prawicowy blok miałby samodzielną większość w Sejmie. „Koalicja 15 Października” wraz z Razem otrzymałaby 218 mandatów, czyli o 13 mniej niż liczba potrzebna do utworzenia rządu większościowego.

Sondaż United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadzono 6–9 listopada 2026 roku metodami CAWI i CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Podział mandatów obliczono za pomocą kalkulatora i modelu aproksymacyjnego profesora Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Poprzedni sondaż partyjny

W innym, standardowym sondażu partyjnym United Surveys dla Wirtualnej Polski pierwsze miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z poparciem 30 proc. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 15,5 proc., tracąc 2,7 punktu procentowego w porównaniu z początkiem listopada. Konfederację poparło 14 proc. respondentów, Konfederację Korony Polskiej — 9,1 proc., Nową Lewicę — 6,8 proc., a Rozwój Plus — 6,1 proc.

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