В Польше смоделированный правый блок из партий «Право и справедливость», «Развитие Плюс», «Конфедерация» и «Конфедерация Польской Короны» мог бы получить 46,6% голосов на выборах в Сейм. Согласно опросу United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska, который приводит Polsat News, такой результат дал бы этому объединению 242 мандата в 460-местном Сейме.

Два смоделированных блока

Респондентов спросили, за кого они проголосовали бы, если бы главные политические силы Польши пошли на парламентские выборы по общим спискам. Второе место в этом сценарии заняла бы «Коалиция 15 октября» — объединенный список «Гражданской коалиции», Польской крестьянской партии, «Польши 2050» и «Новых левых». Ее поддержали бы 41,3% опрошенных.

Партия Razem, рассматривавшаяся отдельно от этого объединения, получила бы 5,8% голосов и преодолела бы избирательный барьер. Еще 6,3% участников опроса выбрали ответ «не знаю/трудно сказать».

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Распределение мандатов

Согласно расчетам на основе результатов исследования, правый блок имел бы самостоятельное большинство в Сейме. «Коалиция 15 октября» вместе с Razem получила бы 218 мандатов, что на 13 меньше числа, необходимого для формирования правительства большинства.

Опрос United Surveys by IBRiS по заказу Wirtualna Polska проводился 6–9 ноября 2026 года методами CAWI и CATI на репрезентативной выборке из 1000 совершеннолетних жителей Польши. Распределение мандатов рассчитали с помощью калькулятора и аппроксимационной модели профессора Ярослава Флиса из Ягеллонского университета.

Предыдущий партийный опрос

В другом, стандартном партийном опросе United Surveys для Wirtualna Polska первое место заняла «Гражданская коалиция» с 30% поддержки. «Право и справедливость» набрало 15,5%, потеряв 2,7 процентного пункта по сравнению с началом ноября. «Конфедерацию» поддержали 14% респондентов, «Конфедерацию Польской Короны» — 9,1%, «Новых левых» — 6,8%, а «Развитие Плюс» — 6,1%.

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