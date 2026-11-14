Film: W obwodzie kałuskim spłonęła fabryka opakowań z tworzyw sztucznych „Klever”

W Rosji, w nocy z 13 na 14 listopada, w specjalnej strefie ekonomicznej „Kaluga” spłonęła fabryka „Klever”, produkująca opakowania z tworzyw sztucznych. Powierzchnia objęta pożarem wyniosła 3 000 m². Przyczyna pożaru nie jest na razie znana.



Zakład został oficjalnie otwarty i uruchomiony całkiem niedawno – 10 listopada 2026 roku.

Rosyjscy ratownicy potwierdzili wybuch pożaru oraz ewakuację pracowników. Według wstępnych danych nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych – informują rosyjskie kanały na Telegramie.

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Przypomnijmy, że w nocy z 12 na 13 listopada rakiety „Neptun” uderzyły w Rostów nad Donem. Atak dotknął trzy obiekty związane z produkcją i naprawą rosyjskich dronów.

W nocy z 19 na 20 września Moskwa i obwód moskiewski zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Jedno z uderzeń spadło na moskiewską rafinerię ropy naftowej „Gazpromnieft-MNPZ” w dzielnicy Kapotnia, po czym w zakładzie wybuchł pożar.

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