Видео: В Калужской области сгорел завод по производству пластиковой тары «Клевер»

В России в ночь на 14 ноября в особой экономической зоне «Калуга» сгорел завод «Клевер», производящий пластиковую тару. Площадь возгорания составила 3 000 кв. м. Причина пожара пока неизвестна.



Предприятие официально открыли и запустили совсем недавно — 10 ноября 2026 года.

Российские спасатели подтвердили возгорание и эвакуацию работников. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщают российские Telegram-каналы.

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Напомним, что в ночь на 13 ноября ракеты «Нептун» нанесли удар по Ростову-на-Дону. Под удар попали три объекта, связанные с производством и ремонтом российских беспилотников.

В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

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