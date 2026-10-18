Новый анализ Иерусалимского центра безопасности и международных дел утверждает, что Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) получает выгоду от торговли людьми и использует уязвимые группы для поддержки прокси-сил в регионе. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на исследование старшей научной сотрудницы центра Эллы Розенберг.

По оценке Розенберг, законодательство Ирана создает видимость соблюдения международных норм противодействия торговле людьми, однако не соответствует международным стандартам и не обеспечивает надлежащей защиты пострадавших. Она также отметила, что власти страны отождествляют торговлю людьми с незаконной переправкой мигрантов и не ратифицировали Палермский протокол ООН 2000 года.

Обвинения в сексуальной эксплуатации

Автор анализа утверждает, что КСИР напрямую получает прибыль от сексуальной эксплуатации женщин и девочек. Одним из факторов уязвимости несовершеннолетних она назвала статью 1041 Гражданского кодекса Ирана, которая разрешает брак девушек с 13 лет, а в более раннем возрасте — с согласия родителей и суда.

Розенберг связала с рисками эксплуатации практику никах мут’а — временного брака на определенный срок. По ее утверждению, сети торговли людьми перемещают пострадавших по территории Ирана и в соседние государства, в том числе Ирак, якобы при содействии КСИР. Правозащитные группы IHR Monitor и HRANA, согласно анализу, документировали обвинения в том, что командиры КСИР брали взятки за содействие перемещению жертв.

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Вербовка беженцев и детей

В отчете также утверждается, что подразделение «Кудс» КСИР и военизированное формирование «Басидж» систематически привлекают мигрантов без документов, беженцев и детей для поддержки прокси-войн Ирана на Ближнем Востоке. Особенно уязвимыми названы беженцы из Афганистана и Пакистана, которых, по утверждению Розенберг, могут вербовать посредством обмана, финансового принуждения или угроз депортацией.

Речь, в частности, идет о привлечении людей в бригады «Фатемиюн» и «Зайнабиюн» для развертывания за рубежом. Автор также заявила о систематической вербовке «Басиджем» иранских детей в возрасте от 12 лет для военной индоктринации и вспомогательных ролей. По ее мнению, использование недостаточно оплачиваемых или неоплачиваемых уязвимых групп позволяет Ирану сокращать военные расходы и направлять средства в другие структуры КСИР и региональные сети.

Розенберг призвала США применить санкции по закону Магнитского против пограничных командиров КСИР, вербовщиков «Басиджа» и причастных иранских правоохранителей. Она также предложила Еврокомиссии усилить мониторинг незаконных финансовых потоков, связанных с иранскими сетями торговли людьми.

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