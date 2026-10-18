В столице Албании Тиране шестой день продолжаются насильственные антиправительственные протесты. Премьер-министр Эди Рама, занимающий должность с 2013 года и сейчас отбывающий четвертый срок, отверг требования об отставке, сообщает Al Jazeera.

Столкновения у Министерства образования

В воскресенье сотни людей собрались перед зданием Министерства образования, скандируя: «Рама, уйди в отставку». После напряженного противостояния полиция применила резиновые пули, водометы и слезоточивый газ, чтобы сдержать толпу.

Магазины и учреждения в центре города закрыли двери и окна металлическими роллетами. Городские работники убирали брусчатку, чтобы протестующие не могли использовать камни во время беспорядков. По данным местных СМИ, участники протестов атаковали государственные учреждения и полицию, в частности здание Министерства образования и территорию возле офиса главы правительства.

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Требования протестующих и позиция Рамы

Участники акций требуют улучшения образования, увеличения количества рабочих мест, прекращения предполагаемой коррупции и отставки Рамы. Албанская журналистка Линдита Карадаку отметила, что и премьер, и молодые протестующие настроены не уступать, а дальнейшее развитие ситуации остается неясным.

Рама во время прямого эфира в социальных сетях заявил, что правительство не находится под угрозой, но допустил, что беспорядки могут сказаться на пути Албании к членству в Европейском Союзе. Страна надеется стать членом ЕС к 2030 году. Премьер также заявил о готовности обсуждать обоснованные требования студентов, в том числе стоимость образования, но подчеркнул, что виновные в повреждении имущества должны нести ответственность.

Согласно отчету Министерства здравоохранения Албании, опубликованному утром в воскресенье, травмы получили 65 человек, среди которых 37 полицейских; 12 пострадавших госпитализировали. С вторника во время столкновений пострадали 272 человека, в том числе 169 правоохранителей.

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