阿尔巴尼亚首都地拉那的暴力反政府抗议活动已持续第六天。自2013年起担任总理、目前正在任第四届任期的埃迪·拉马拒绝了要求其辞职的呼声，半岛电视台报道。

教育部附近发生冲突

周日，数百人聚集在教育部大楼前，高喊“拉马，辞职”。在紧张对峙后，警方使用橡皮子弹、高压水炮和催泪瓦斯驱散人群。

市中心的商店和机构用金属卷帘关闭了门窗。市政工作人员清理了铺路石，以防抗议者在骚乱中使用石块。据当地媒体报道，抗议者袭击了政府机构和警察，包括教育部大楼以及政府首脑办公室附近区域。

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抗议者的诉求与拉马的立场

示威者要求改善教育、增加就业岗位、结束涉嫌腐败行为，并要求拉马辞职。阿尔巴尼亚记者琳迪塔·卡拉达库指出，总理和年轻抗议者都决心不让步，局势将如何进一步发展仍不明朗。

拉马在社交媒体直播中表示，政府并未受到威胁，但他承认骚乱可能影响阿尔巴尼亚加入欧盟的进程。该国希望在2030年前加入欧盟。总理还表示愿意讨论学生合理的诉求，包括教育费用，但强调造成财产损失者必须承担责任。

根据阿尔巴尼亚卫生部周日上午发布的报告，共有65人受伤，其中包括37名警察；12名伤者被送往医院。自周二以来，冲突已造成272人受伤，其中包括169名执法人员。

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