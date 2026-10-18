尼日利亚总统府驳斥了奥约州州长塞伊·马金德的说法。马金德称，联邦政府据称扣留了尼日利亚液化天然气有限公司（NLNG）原本应分配给该国36个州每州2500亿奈拉的股息。总统博拉·蒂努布的信息和战略顾问巴约·奥纳努加称这些说法不实，Premium Times Nigeria报道。

总统府的论据

奥纳努加表示，向每个州一次性支付2500亿奈拉，仅各州合计就将达到9万亿奈拉。联邦政府、联邦首都区以及774个地方政府辖区不包括在这一计算中。

根据联邦账户分配委员会（FAAC）的资金分配公式，各州获得联邦账户可分配收入的26.72%。按照总统府的计算，要使各州所占份额达到9万亿奈拉，NLNG必须一次性向联邦账户转入超过33.68万亿奈拉——约250亿美元。奥纳努加表示，该公司从未进行过如此大额的一次性付款。

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奥约州州长的声明

马金德在伊巴丹就2027年预算与利益相关方进行磋商时提出了这一指控。他声称，NLNG已向联邦政府支付股息，资金进入了联邦账户，但这些资金被花掉，而非分配给各州。

州长表示，应向各州支付的金额已经核对，每个州都有权获得超过2500亿奈拉。他还声称，付款被推迟到2027年大选结束后。奥纳努加称，在过去25年中，NLNG已向联邦支付约215亿美元股息，其中不足30亿美元属于蒂努布就任总统后的时期。

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