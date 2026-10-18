Administracja prezydenta Nigerii odrzuciła twierdzenie Makinde o dywidendach NLNG — Premium Times Nigeria
Administracja prezydenta Nigerii odrzuciła twierdzenie gubernatora stanu Oyo Seyiego Makinde, że rząd federalny rzekomo wstrzymuje po 250 mld nair dywidend Nigeria Liquefied Natural Gas Limited (NLNG), przeznaczonych dla każdego z 36 stanów kraju. Doradca prezydenta Boli Tinubu ds. informacji i strategii Bayo Onanuga nazwał te twierdzenia fałszywymi, informuje Premium Times Nigeria.
Argumenty administracji prezydenckiej
Onanuga oświadczył, że jednorazowa wypłata 250 mld nair każdemu stanowi oznaczałaby łączną kwotę 9 bln nair wyłącznie dla stanów. Rząd federalny, Federalne Terytorium Stołeczne oraz 774 obszary samorządu lokalnego nie są uwzględnione w tym wyliczeniu.
Zgodnie z formułą podziału środków Federalnego Komitetu ds. Podziału Środków (FAAC), stany otrzymują 26,72% dochodów Funduszu Federacji podlegających podziałowi. Według wyliczeń administracji prezydenckiej, aby udział stanów osiągnął 9 bln nair, NLNG musiałaby jednorazowo przekazać na Fundusz Federacji ponad 33,68 bln nair — około 25 mld dolarów. Onanuga oświadczył, że spółka nigdy nie dokonała takiej jednorazowej wypłaty.
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Oświadczenie gubernatora Oyo
Makinde przedstawił oskarżenie podczas konsultacji z zainteresowanymi stronami w sprawie budżetu na 2027 rok w Ibadan. Twierdził, że NLNG przekazała dywidendy rządowi federalnemu, środki wpłynęły na Fundusz Federacji, lecz zostały wydane zamiast rozdzielone między stany.
Gubernator oświadczył, że kwoty należne stanom zostały już uzgodnione, a każdemu z nich przysługuje ponad 250 mld nair. Twierdził również, że wypłatę odłożono do czasu zakończenia wyborów powszechnych w 2027 roku. Według Onanugi w ciągu ostatnich 25 lat NLNG wypłaciła Federacji około 21,5 mld dolarów dywidend, z czego mniej niż 3 mld dolarów przypada na okres po objęciu przez Tinubu urzędu prezydenta.