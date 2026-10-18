Administracja prezydenta Nigerii odrzuciła twierdzenie gubernatora stanu Oyo Seyiego Makinde, że rząd federalny rzekomo wstrzymuje po 250 mld nair dywidend Nigeria Liquefied Natural Gas Limited (NLNG), przeznaczonych dla każdego z 36 stanów kraju. Doradca prezydenta Boli Tinubu ds. informacji i strategii Bayo Onanuga nazwał te twierdzenia fałszywymi, informuje Premium Times Nigeria.

Argumenty administracji prezydenckiej

Onanuga oświadczył, że jednorazowa wypłata 250 mld nair każdemu stanowi oznaczałaby łączną kwotę 9 bln nair wyłącznie dla stanów. Rząd federalny, Federalne Terytorium Stołeczne oraz 774 obszary samorządu lokalnego nie są uwzględnione w tym wyliczeniu.

Zgodnie z formułą podziału środków Federalnego Komitetu ds. Podziału Środków (FAAC), stany otrzymują 26,72% dochodów Funduszu Federacji podlegających podziałowi. Według wyliczeń administracji prezydenckiej, aby udział stanów osiągnął 9 bln nair, NLNG musiałaby jednorazowo przekazać na Fundusz Federacji ponad 33,68 bln nair — około 25 mld dolarów. Onanuga oświadczył, że spółka nigdy nie dokonała takiej jednorazowej wypłaty.

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Oświadczenie gubernatora Oyo

Makinde przedstawił oskarżenie podczas konsultacji z zainteresowanymi stronami w sprawie budżetu na 2027 rok w Ibadan. Twierdził, że NLNG przekazała dywidendy rządowi federalnemu, środki wpłynęły na Fundusz Federacji, lecz zostały wydane zamiast rozdzielone między stany.

Gubernator oświadczył, że kwoty należne stanom zostały już uzgodnione, a każdemu z nich przysługuje ponad 250 mld nair. Twierdził również, że wypłatę odłożono do czasu zakończenia wyborów powszechnych w 2027 roku. Według Onanugi w ciągu ostatnich 25 lat NLNG wypłaciła Federacji około 21,5 mld dolarów dywidend, z czego mniej niż 3 mld dolarów przypada na okres po objęciu przez Tinubu urzędu prezydenta.

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