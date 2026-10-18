Администрация президента Нигерии отвергла заявление губернатора штата Ойо Сейи Макинде о том, что федеральное правительство якобы удерживает по 250 млрд найр дивидендов Nigeria Liquefied Natural Gas Limited (NLNG), предназначенных для каждого из 36 штатов страны. Советник президента Болы Тинубу по вопросам информации и стратегии Байо Онануга назвал эти утверждения ложными, сообщает Premium Times Nigeria.

Аргументы администрации президента

Онануга заявил, что единовременная выплата 250 млрд найр каждому штату означала бы общую сумму 9 трлн найр только для штатов. Федеральное правительство, Федеральная столичная территория и 774 района местного самоуправления в этот расчет не входят.

Согласно формуле распределения средств Комитета по распределению средств Федерации (FAAC), штаты получают 26,72% распределяемых доходов Счета Федерации. По расчетам администрации президента, чтобы доля штатов достигла 9 трлн найр, NLNG должна была бы единовременно перечислить на Счет Федерации более 33,68 трлн найр — примерно 25 млрд долларов. Онануга заявил, что компания никогда не осуществляла такой единовременной выплаты.

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Заявление губернатора Ойо

Макинде озвучил обвинение во время консультаций с заинтересованными сторонами по бюджету на 2027 год в Ибадане. Он утверждал, что NLNG перечислила дивиденды федеральному правительству, средства поступили на Счет Федерации, однако были потрачены вместо распределения между штатами.

Губернатор заявил, что суммы, которые должны получить штаты, уже сверили, а каждому из них полагается более 250 млрд найр. Он также утверждал, что выплату отложили до завершения всеобщих выборов 2027 года. По словам Онануги, за последние 25 лет NLNG выплатила Федерации около 21,5 млрд долларов дивидендов, из которых менее 3 млрд долларов приходится на период после вступления Тинубу в должность президента.

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