Сирия и Всемирный банк создадут фонд восстановления — The National

Сирия и Всемирный банк договорились о создании многостороннего донорского трастового фонда для восстановления и реконструкции страны. Фонд будет называться Syria Recovery and Reconstruction Trust Fund, или START, и будет предоставлять льготное финансирование, инвестиционные гарантии и техническую помощь.

Стороны объявили о договоренности в совместном заявлении. Как сообщает The National, фонд также должен помочь в предоставлении базовых услуг, укреплении институционального потенциала, расширении экономических возможностей и восстановлении доверия.

Поддержка партнеров

Министр финансов Сирии Йиср Барниех заявил, что соглашение закладывает основу для нового этапа сотрудничества Дамаска с международными партнерами. В совместном заявлении отмечается, что инициативу поддержали партнеры из США, Европы и Ближнего Востока.

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Вице-президент Всемирного банка по Ближнему Востоку, Северной Африке, Афганистану и Пакистану Усман Дион заявил, что банк рассчитывает сотрудничать со всеми партнерами для поддержки всеобъемлющего и устойчивого восстановления Сирии.

Стоимость восстановления

В 2025 году Всемирный банк оценил стоимость восстановления Сирии примерно в 216 млрд долларов, назвав эту оценку консервативной. По данным банка, ущерб инфраструктуре составил 52 млрд долларов, или 48% общего объема ущерба. Ущерб жилым и нежилым зданиям оценивался в 33 млрд долларов в каждом случае.

Переходное правительство Сирии также привлекает инвестиции для восстановления инфраструктуры. Среди упомянутых договоренностей — обязательство DP World направить 800 млн долларов на порт Тартус и инвестиционный пакет Саудовской Аравии на 2 млрд долларов для развития двух аэропортов в Алеппо и других проектов.

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