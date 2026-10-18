Syria i Bank Światowy utworzą fundusz odbudowy — The National

Syria i Bank Światowy uzgodniły utworzenie wielodarczyńskiego funduszu powierniczego na rzecz odbudowy i rekonstrukcji kraju. Fundusz będzie nosił nazwę Syria Recovery and Reconstruction Trust Fund, czyli START, i będzie zapewniał preferencyjne finansowanie, gwarancje inwestycyjne oraz pomoc techniczną.

Strony ogłosiły porozumienie we wspólnym oświadczeniu. Jak informuje The National, fundusz ma również pomóc w zapewnianiu podstawowych usług, wzmacnianiu zdolności instytucjonalnych, poszerzaniu możliwości gospodarczych i odbudowie zaufania.

Wsparcie partnerów

Minister finansów Syrii Yisr Barnieh oświadczył, że porozumienie kładzie podwaliny pod nowy etap współpracy Damaszku z partnerami międzynarodowymi. We wspólnym oświadczeniu wskazano, że inicjatywę poparli partnerzy ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Bliskiego Wschodu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wiceprezes Banku Światowego ds. Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Afganistanu i Pakistanu Ousmane Dione powiedział, że bank liczy na współpracę ze wszystkimi partnerami w celu wspierania inkluzywnej i zrównoważonej odbudowy Syrii.

Koszt odbudowy

W 2025 roku Bank Światowy oszacował koszt odbudowy Syrii na około 216 mld dolarów, określając tę wycenę jako konserwatywną. Według banku szkody w infrastrukturze wyniosły 52 mld dolarów, czyli 48% całkowitej wartości szkód. Szkody w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oszacowano na po 33 mld dolarów.

Przejściowy rząd Syrii pozyskuje również inwestycje na odbudowę infrastruktury. Wśród wymienionych porozumień są zobowiązanie DP World do przeznaczenia 800 mln dolarów na port w Tartusie oraz pakiet inwestycyjny Arabii Saudyjskiej o wartości 2 mld dolarów na rozwój dwóch lotnisk w Aleppo i inne projekty.

Czytaj nas na