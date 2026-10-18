叙利亚与世界银行将设立恢复基金——《The National》

叙利亚与世界银行同意设立一个多捐助方信托基金，用于该国的恢复与重建。该基金将被命名为“叙利亚恢复与重建信托基金”，即START，并将提供优惠融资、投资担保和技术援助。

双方在一份联合声明中宣布了这项协议。据《The National》报道，该基金还将帮助提供基本服务、加强机构能力、扩大经济机会并重建信任。

合作伙伴支持

叙利亚财政部长Yisr Barnieh表示，该协议为大马士革与国际合作伙伴进入合作新阶段奠定了基础。联合声明指出，来自美国、欧洲和中东的合作伙伴支持这项倡议。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

世界银行中东、北非、阿富汗和巴基斯坦事务副行长Ousmane Dione表示，该行期待与所有合作伙伴合作，以支持叙利亚包容性和可持续的恢复。

重建成本

2025年，世界银行估计叙利亚重建成本约为2160亿美元，并称这一估算较为保守。根据该行数据，基础设施损失为520亿美元，占损失总额的48%。住宅和非住宅建筑的损失均估计为330亿美元。

叙利亚过渡政府也在吸引投资以恢复基础设施。在提及的协议中，包括DP World承诺向塔尔图斯港投入8亿美元，以及沙特阿拉伯为发展阿勒颇两座机场和其他项目提供的20亿美元投资方案。

关注我们在