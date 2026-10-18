В США Meta на несколько часов приостановила работу Instagram-аккаунта движения No Kings в день общенациональных протестов, посвященных поощрению досрочного голосования. После восстановления доступа компания принесла извинения, объяснив инцидент ошибочным срабатыванием автоматизированной системы, сообщает The Guardian.

Объяснение Meta

Представитель Meta Энди Стоун заявил, что автоматическое действие может срабатывать, когда аккаунты публикуют посты, распространяют материалы или комментируют с очень высокой частотой. По его словам, в этом случае система применила ограничение ошибочно, а затем работа аккаунта была восстановлена.

Коалиция No Kings сообщила, что вернула доступ к своим аккаунтам, однако требует от Meta объяснений. Организаторы поставили под сомнение версию о слишком частых публикациях: по их словам, участники разместили лишь несколько постов и вели трансляции для тысяч зрителей. Сенатор Берни Сандерс также выразил обеспокоенность из-за приостановки работы страницы.

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Акции в нескольких городах

Несмотря на временную приостановку работы аккаунта, сотни запланированных мероприятий состоялись. У мемориала Линкольна в Вашингтоне собрались несколько сотен человек; участники держали плакаты с призывами голосовать досрочно и защищать право голоса.

В Атланте член городского совета Майкл Джулиан Бонд обратился к присутствующим с призывом воспользоваться правом голоса. В центре Лос-Анджелеса участники протеста шли по улицам в сильную жару, неся зонты; среди прозвучавших требований были упразднение Службы иммиграционного и таможенного контроля США и введение в Калифорнии налога для миллиардеров.

Движение No Kings возникло прошлым летом на фоне обеспокоенности федеральными сокращениями, иммиграционным контролем и зарубежными войнами. Акции этого года сосредоточены на голосовании в преддверии промежуточных выборов. Организаторы также планировали привлекать волонтеров на случай возможного «саботажа выборов».

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