W USA Meta na kilka godzin zawiesiła działanie konta ruchu No Kings na Instagramie w dniu ogólnokrajowych protestów poświęconych zachęcaniu do wcześniejszego głosowania. Po przywróceniu dostępu firma przeprosiła, wyjaśniając, że incydent był skutkiem błędnego działania zautomatyzowanego systemu, podaje The Guardian.

Wyjaśnienie Mety

Rzecznik Mety Andy Stone oświadczył, że automatyczne działanie może zostać uruchomione, gdy konta publikują posty, udostępniają materiały lub komentują z bardzo dużą częstotliwością. Jak powiedział, w tym przypadku system zastosował ograniczenie przez pomyłkę, a następnie działanie konta zostało przywrócone.

Koalicja No Kings poinformowała, że odzyskała dostęp do swoich kont, jednak domaga się wyjaśnień od Mety. Organizatorzy zakwestionowali wersję o zbyt częstych publikacjach: według nich uczestnicy zamieścili tylko kilka postów i prowadzili transmisje dla tysięcy widzów. Senator Bernie Sanders również wyraził zaniepokojenie zawieszeniem strony.

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Akcje w kilku miastach

Mimo tymczasowego zawieszenia konta odbyły się setki zaplanowanych wydarzeń. Przy pomniku Lincolna w Waszyngtonie zebrało się kilkaset osób; uczestnicy trzymali plakaty wzywające do wcześniejszego głosowania i ochrony prawa do głosowania.

W Atlancie członek rady miejskiej Michael Julian Bond zwrócił się do obecnych, wzywając ich do skorzystania z prawa głosu. W centrum Los Angeles uczestnicy protestu szli ulicami w intensywnym upale, niosąc parasole; wśród wysuwanych żądań były likwidacja amerykańskiej Służby Imigracyjnej i Celnej oraz uchwalenie w Kalifornii podatku dla miliarderów.

Ruch No Kings powstał zeszłego lata w związku z obawami dotyczącymi federalnych cięć, kontroli imigracyjnej i zagranicznych wojen. Tegoroczne akcje koncentrują się na głosowaniu przed wyborami uzupełniającymi. Organizatorzy planowali również zaangażować wolontariuszy na wypadek możliwego „sabotażu wyborów”.

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