W Indonezji roczny budżet na rozwój nowej stolicy, Nusantary, w 2026 roku obniżono do 6,3 bln rupii indonezyjskich. W mieście, budowanym w tropikalnych lasach Borneo jako przyszła stolica kraju, mieszka obecnie około 10 tys. osób, choć do 2029 roku miało być przeznaczone dla 1,2 mln mieszkańców, podaje ABC News Australia.

Cięcia finansowania

Budowę Nusantary w prowincji Kalimantan Wschodni rozpoczęto w 2022 roku. Projekt, zainicjowany przez byłego prezydenta Joko Widodo, zakładał stworzenie nowego centrum kraju ponad 1200 km od Dżakarty. Szacowany koszt budowy wynosił około 45 mld dolarów.

W 2024 roku na Nusantarę wydano około 43 bln rupii, czyli około 3,5 mld dolarów. Po objęciu urzędu prezydenta przez Prabowo Subianto budżet zmniejszono do 13 bln rupii w 2025 roku, a następnie do 6,3 bln w 2026 roku. Według ABC Prabowo skierował znaczną część środków budżetowych na programy priorytetowe, w tym ogólnokrajowy program posiłków szkolnych.

Status przyszłej stolicy

Prabowo Subianto podpisał rozporządzenie prezydenckie, które ma nadać Nusantarze status „stolicy politycznej” do 2028 roku, gdy planowane jest ukończenie budynków rządowych. Jednocześnie indonezyjski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Dżakarta pozostanie oficjalną stolicą, dopóki prezydent nie wyda odrębnego dekretu.

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W szerszym obszarze Nusantary, obejmującym dziesiątki wsi i okręgów administracyjnych, mieszka 147 tys. osób. W nowych wieżowcach mieszkalnych w centralnej części miasta mieszka około 1800 urzędników państwowych oraz przedstawicieli struktur obronnych i bezpieczeństwa. W Nusantarze są już szpitale, dwa hotele, kilka kawiarni i trasa elektrobusu, a centra handlowe są nadal planowane.

Obawy dotyczące inwestycji

Ekonomista z Centrum Studiów Ekonomicznych i Prawnych CELIOS, Bhima Yudhistira, powiedział, że zainteresowanie inwestorów pozostaje niskie z powodu warunków geopolitycznych, rosnących stóp procentowych i ryzyk związanych z polityką. Jego zdaniem Nusantara może stać się kosztownym projektem o minimalnym efekcie.

Organ zarządzający rozwojem Nusantary, OIKN, oświadczył, że prywatni inwestorzy zobowiązali się zainwestować w projekt 6 mld dolarów, a kolejne 10 mld dolarów pozyskano za pośrednictwem mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawiciele OIKN są przekonani, że rząd nadal wspiera budowę miasta.

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