В Индонезии годовой бюджет на развитие новой столицы Нусантары в 2026 году сократили до 6,3 трлн индонезийских рупий. В городе, который строят в тропических лесах острова Борнео как будущую столицу страны, сейчас проживают около 10 тысяч человек, хотя к 2029 году он был рассчитан на 1,2 млн жителей, сообщает ABC News Australia.

Сокращение финансирования

Строительство Нусантары в провинции Восточный Калимантан начали в 2022 году. Проект, инициированный бывшим президентом Джоко Видодо, предусматривал создание нового центра страны более чем в 1200 км от Джакарты. Ожидаемая стоимость строительства составляла около 45 млрд долларов.

В 2024 году на Нусантару потратили примерно 43 трлн рупий, или около 3,5 млрд долларов. После вступления Прабово Субианто в должность президента бюджет уменьшили до 13 трлн рупий в 2025 году, а затем — до 6,3 трлн в 2026 году. По данным ABC, Прабово направил значительную часть бюджетных средств на приоритетные программы, в частности на общенациональную программу школьного питания.

Статус будущей столицы

Прабово Субианто подписал президентский регламент, который должен предоставить Нусантаре статус «политической столицы» к 2028 году, когда планируется завершить правительственные здания. В то же время Конституционный суд Индонезии постановил, что Джакарта будет оставаться официальной столицей, пока президент не издаст отдельный указ.

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В более широком районе Нусантары, который включает десятки деревень и административных районов, проживают 147 тысяч человек. В новых жилых башнях центральной части города живут примерно 1800 госслужащих и представителей оборонных структур и структур безопасности. В Нусантаре уже есть больницы, два отеля, несколько кафе и маршрут электробуса, а торговые центры еще планируют построить.

Опасения по поводу инвестиций

Экономист Центра экономических и правовых исследований CELIOS Бхима Юдхистира заявил, что интерес инвесторов остается низким из-за геополитических условий, роста процентных ставок и рисков, связанных с политикой. По его мнению, Нусантара может превратиться в дорогостоящий проект с минимальным эффектом.

Орган, управляющий развитием Нусантары, OIKN, заявил, что частные инвесторы обязались вложить в проект 6 млрд долларов, а еще 10 млрд долларов привлечено через механизмы государственно-частного партнерства. Представители OIKN убеждены, что правительство продолжает поддерживать строительство города.

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