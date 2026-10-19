Чили планирует высылать иностранных заключённых — The Rio Times

В Чили правительство планирует освобождать места в переполненных тюрьмах за счёт высылки из страны части иностранных заключённых, приближающихся к окончанию срока наказания. Министр безопасности Мартин Аррау 18 октября также сообщил о намерении построить как минимум одну модульную тюрьму, пишет The Rio Times.

По словам Аррау, в чилийских пенитенциарных учреждениях находятся около 66 тысяч человек при расчётной вместимости 40 тысяч. Таким образом, дефицит мест составляет примерно 26 тысяч.

Законопроект о высылке

Министр заявил, что законопроект, рассматриваемый Конгрессом, должен позволить заменять оставшуюся часть наказания высылкой иностранца из Чили. Первыми кандидатами на применение такого механизма он назвал граждан Боливии, осуждённых на непродолжительные сроки за торговлю наркотиками и близких к освобождению.

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Аррау не назвал законопроект, о котором шла речь в его заявлении, поэтому его номер и текущая стадия рассмотрения не подтверждены. В 2022 году предыдущее правительство уже вносило законопроект о восстановлении судебной высылки иностранцев, осуждённых за наркопреступления на срок не более пяти лет и одного дня. Документ предусматривал десятилетний запрет на повторный въезд в страну.

Модульная тюрьма вместо мегакомплекса

Министерство безопасности рассматривает быстрое модульное строительство, поскольку традиционная система концессий, по данным издания, предусматривает создание 20 тысяч мест в течение следующего десятилетия и требует значительных расходов. Параметры, расположение и стоимость новых объектов должны объявить после 1 января.

Аррау заверил, что новые тюрьмы не будут похожи на сальвадорский мегакомплекс CECOT. Новые места прежде всего планируют предоставить заключённым с надлежащим поведением и низким уровнем вовлечённости в преступную деятельность, чтобы отделить их от опасных преступников и представителей организованной преступности. Чилийская тюремная служба Gendarmería оценивает число таких заключённых примерно в 15 тысяч человек.

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