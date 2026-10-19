智利计划驱逐外国囚犯——The Rio Times

智利政府计划通过将部分接近刑满的外国囚犯驱逐出境，为拥挤不堪的监狱腾出空间。安全部长马丁·阿劳10月18日还表示，计划至少建设一所模块化监狱，The Rio Times报道。

阿劳表示，智利监狱系统目前关押约6.6万人，而设计容量为4万人。因此，床位缺口约为2.6万个。

驱逐法案

部长表示，国会正在审议的一项法案应允许以将外国人驱逐出智利来替代其剩余刑期。他称，首批适用这一机制的候选人将是因贩毒被判处短期刑罚、且接近获释的玻利维亚公民。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

阿劳没有说明其声明中所指的法案，因此该法案的编号和当前审议阶段尚未得到确认。2022年，上一届政府已提交一项法案，旨在恢复对因毒品犯罪被判处不超过五年零一天刑期的外国人实施司法驱逐。该文件规定，禁止其在十年内再次入境。

模块化监狱取代大型综合体

安全部正在考虑快速模块化建设，因为据该媒体称，传统的特许经营体系计划在未来十年内新增2万个床位，并且需要大量支出。新设施的参数、选址和成本将在1月1日后公布。

阿劳保证，新监狱不会类似于萨尔瓦多的CECOT大型综合体。新增床位首先计划提供给行为良好、参与犯罪活动程度较低的囚犯，以便将他们与危险罪犯及有组织犯罪成员分开。智利监狱管理部门Gendarmería估计，此类囚犯约有1.5万人。

关注我们在