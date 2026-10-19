Chile planuje wydalać zagranicznych więźniów — The Rio Times

W Chile rząd planuje zwalniać miejsca w przepełnionych więzieniach poprzez wydalanie z kraju części zagranicznych osadzonych, którzy zbliżają się do końca odbywania kary. Minister bezpieczeństwa Martín Arrau poinformował 18 października również o zamiarze budowy co najmniej jednego modułowego więzienia, pisze The Rio Times.

Według Arrau w chilijskich zakładach penitencjarnych przebywa około 66 tys. osób, przy obliczeniowej pojemności wynoszącej 40 tys. Tym samym niedobór miejsc wynosi około 26 tys.

Projekt ustawy o wydaleniu

Minister oświadczył, że projekt ustawy rozpatrywany przez Kongres powinien umożliwić zastąpienie pozostałej części kary wydaleniem cudzoziemca z Chile. Jako pierwszych kandydatów do zastosowania takiego mechanizmu wskazał obywateli Boliwii skazanych na krótkie kary za handel narkotykami i bliskich zwolnienia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Arrau nie wskazał projektu ustawy, o którym mówił w swoim oświadczeniu, dlatego jego numer i obecny etap rozpatrywania nie zostały potwierdzone. W 2022 roku poprzedni rząd już przedłożył projekt ustawy o przywróceniu sądowego wydalania cudzoziemców skazanych za przestępstwa narkotykowe na kary nieprzekraczające pięciu lat i jednego dnia. Dokument przewidywał dziesięcioletni zakaz ponownego wjazdu do kraju.

Modułowe więzienie zamiast megakompleksu

Ministerstwo Bezpieczeństwa rozważa szybką budowę modułową, ponieważ tradycyjny system koncesyjny, według danych publikacji, zakłada utworzenie 20 tys. miejsc w ciągu następnej dekady i wymaga znacznych wydatków. Parametry, lokalizacja i koszt nowych obiektów mają zostać ogłoszone po 1 stycznia.

Arrau zapewnił, że nowe więzienia nie będą przypominać salwadorskiego megakompleksu CECOT. Nowe miejsca planuje się przede wszystkim przyznać osadzonym o właściwym zachowaniu i niskim poziomie zaangażowania w działalność przestępczą, aby oddzielić ich od niebezpiecznych przestępców i przedstawicieli przestępczości zorganizowanej. Chilijska służba więzienna Gendarmería szacuje liczbę takich osadzonych na około 15 tys. osób.

Czytaj nas na