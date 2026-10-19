印度尼西亚将2026年新首都努山塔拉的发展年度预算削减至6.3万亿印尼盾。这座城市正在婆罗洲的热带森林中建设，作为该国未来的首都，目前约有1万人定居，尽管其原计划到2029年容纳120万居民，澳大利亚广播公司新闻报道。

资金削减

东加里曼丹省努山塔拉的建设于2022年开始。该项目由前总统佐科·维多多发起，计划在距离雅加达1200多公里处建设新的国家中心。预计建设成本约为450亿美元。

2024年，努山塔拉的支出约为43万亿印尼盾，即约35亿美元。普拉博沃·苏比安托就任总统后，预算在2025年降至13万亿印尼盾，随后在2026年降至6.3万亿印尼盾。据澳大利亚广播公司报道，普拉博沃将很大一部分预算资金投向优先项目，其中包括全国学校供餐计划。

未来首都的地位

普拉博沃·苏比安托签署了一项总统条例，计划在2028年前赋予努山塔拉“政治首都”地位，届时政府建筑预计将完工。与此同时，印度尼西亚宪法法院裁定，在总统颁布单独法令之前，雅加达仍将是官方首都。

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努山塔拉更广泛的区域包括数十个村庄和行政区，共有14.7万人居住。该市中心区域的新住宅塔楼中约有1800名公务员以及国防和安全机构代表居住。努山塔拉已有医院、两家酒店、数家咖啡馆和一条电动巴士线路，购物中心仍计划建设。

对投资的担忧

经济与法律研究中心CELIOS的经济学家比马·尤迪斯蒂拉表示，受地缘政治环境、利率上升和政策相关风险影响，投资者兴趣仍然低迷。他认为，努山塔拉可能会变成一个成本高昂、效果甚微的项目。

负责管理努山塔拉发展的机构OIKN表示，私人投资者已承诺向该项目投资60亿美元，另有100亿美元通过公私合作机制筹集。OIKN代表相信，政府仍将继续支持这座城市的建设。

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