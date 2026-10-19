В Польше Министерство национальной обороны анализирует возможные изменения в использовании воинского церемониала у Могилы Неизвестного солдата в Варшаве. Речь идет о том, чтобы караул отдавал почести только во время возложения цветов в рамках торжеств, сообщает RMF24.

Возложение венка представителями движения

В субботу представители движения Rodacy Kamraci, среди которых был его лидер Войцех Ольшанский по прозвищу Ящур, возложили венок у Могилы Неизвестного солдата. На следующий день в интернете появились видеозаписи этого события, что вызвало критические комментарии и вопросы относительно действий военного караула.

Командование Варшавского гарнизона заявило, что представители Rodacy Kamraci заранее не уведомили о намерении возложить венок под аркадами мемориала. Военные также отметили, что караул не проверяет личности людей, приносящих цветы.

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Согласно действующей практике, караул во время возложения венка отдает честь в положении «На караул». Командование подчеркнуло, что этот жест связан с самим действием возложения венка и является проявлением уважения к павшим, а не к человеку, который его возлагает.

Возможные изменения церемониала

Командование сообщило, что для возложения венков на плите Могилы Неизвестного солдата не требуется предварительное разрешение Варшавского гарнизона. В то же время такие действия должны происходить с уважением к достоинству и значению мемориала и национальной памяти.

В Министерстве национальной обороны Польши анализируют возможность не отдавать почести при индивидуальном или спонтанном возложении цветов либо зажжении свечей посторонними лицами.

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