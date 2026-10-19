W Polsce Ministerstwo Obrony Narodowej analizuje możliwe zmiany w stosowaniu ceremoniału wojskowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Chodzi o to, aby wartownicy oddawali honory wyłącznie podczas składania kwiatów w ramach uroczystości — informuje RMF24.

Złożenie wieńca przez przedstawicieli ruchu

W sobotę przedstawiciele ruchu Rodacy Kamraci, wśród których był jego lider Wojciech Olszański, pseudonim Jaszczur, złożyli wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnego dnia w internecie pojawiły się nagrania wideo z tego wydarzenia, co wywołało krytyczne komentarze i pytania dotyczące działań warty wojskowej.

Dowództwo Garnizonu Warszawa oświadczyło, że przedstawiciele Rodaków Kamratów nie poinformowali wcześniej o zamiarze złożenia wieńca pod arkadami pomnika. Wojskowi zaznaczyli również, że warta nie sprawdza tożsamości osób przynoszących kwiaty.

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Zgodnie z obowiązującą praktyką wartownicy podczas składania wieńca oddają honory w postawie „Prezentuj broń”. Dowództwo podkreśliło, że gest ten jest związany z samą czynnością złożenia wieńca i stanowi wyraz szacunku dla poległych, a nie dla osoby, która go składa.

Możliwe zmiany ceremoniału

Dowództwo poinformowało, że do składania wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza nie jest potrzebne wcześniejsze zezwolenie Garnizonu Warszawa. Jednocześnie takie działania muszą odbywać się z poszanowaniem godności i znaczenia pomnika oraz pamięci narodowej.

W Ministerstwie Obrony Narodowej Polski analizowana jest możliwość nieoddawania honorów podczas indywidualnego lub spontanicznego składania kwiatów albo zapalania zniczy przez osoby postronne.

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