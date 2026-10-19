Во Франции власти Парижа, Ниццы, Лилля, Дуэ, Ваттиньи и Денена вводят комендантский час после беспорядков во время протестов. В Париже и Ницце ограничения будут действовать с 21:00 до 6:00 и вступят в силу в понедельник, а в Лилле, Дуэ, Ваттиньи и Денене их вводят на два дня, сообщает Interia.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню призвал региональные власти рассмотреть возможность частичного ограничения передвижения. По его словам, такие меры должны защитить жителей и бизнес после грабежей и разрушений, произошедших в выходные. Глава правительства также заявил, что власти готовы ввести чрезвычайное положение, если это будет необходимо.

Задержания и ущерб

Министр внутренних дел Лоран Нуньес анонсировал усиление присутствия полиции и жандармерии на улицах, в частности в преддверии следующих выходных. Он признал, что правоохранителям не удалось предотвратить все акты насилия во время субботних событий.

Согласно приведенным в материале данным, после беспорядков задержали более 2 500 человек, а почти тысяча правоохранителей получили ранения. Пострадали также участники протестов. По меньшей мере 3 000 предприятий понесли ущерб, который оценивается в сотни миллионов евро.

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В субботу на улицы вышло около полумиллиона человек, по данным издания. Часть мирных собраний переросла в столкновения с полицией, разграбление магазинов, поджоги автомобилей и нападения на общественные здания.

Новая мобилизация желтых жилетов

Координационная группа движения желтых жилетов призвала провести 24 октября новые акции под лозунгом об отставке президента Эммануэля Макрона. По информации Le Parisien, по состоянию на 14:00 понедельника на карте мобилизаций было отмечено 111 пунктов, в том числе 89 демонстраций по стране. Не все анонсированные мероприятия были официально заявлены.

Призывы к участию в протестах распространяются через TikTok, X, Snapchat, Facebook и Telegram. Протесты начались с требований улучшить условия в школах, а затем охватили недовольство ростом стоимости жизни. В понедельник протестующие также заблокировали вход в Лувр в Париже, а власти Марселя запретили публичные собрания с 12:00 до 20:00.

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