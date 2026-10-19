法国多座城市在骚乱后实施宵禁——Interia

法国巴黎、尼斯、里尔、杜埃、瓦坦尼和德南当局在抗议期间发生骚乱后实施宵禁。据Interia报道，巴黎和尼斯的限制措施将于周一生效，实施时间为21:00至6:00；里尔、杜埃、瓦坦尼和德南则将实施两天。

法国总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼呼吁地区当局考虑部分限制人员流动。他表示，此类措施旨在保护居民和企业，使其免受周末发生的抢劫和破坏事件影响。政府首脑还表示，如有必要，当局已准备实施紧急状态。

拘留与损失

内政部长洛朗·努涅斯宣布，将加强警察和宪兵在街头的部署，尤其是在下一个周末前。他承认，执法人员未能阻止周六事件期间发生的所有暴力行为。

根据报道援引的数据，骚乱后有超过2,500人被拘留，近1,000名执法人员受伤。抗议参与者也有人受伤。至少3,000家企业遭受损失，估计金额达数亿欧元。

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据该媒体报道，周六约有50万人走上街头。部分和平集会演变为与警方的冲突、抢劫商店、焚烧汽车以及袭击公共建筑。

黄背心运动的新一轮动员

黄背心运动协调小组呼吁于10月24日举行新的行动，口号要求总统埃马纽埃尔·马克龙辞职。据《巴黎人报》消息，截至周一14:00，动员地图上标注了111个地点，其中包括全国89场示威活动。并非所有宣布的活动都已正式申报。

号召参与抗议的信息通过TikTok、X、Snapchat、Facebook和Telegram传播。抗议最初源于改善学校条件的诉求，随后扩大至对生活成本上涨的不满。周一，抗议者还封锁了巴黎卢浮宫的入口，而马赛当局禁止在12:00至20:00举行公众集会。

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