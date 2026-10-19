We Francji władze Paryża, Nicei, Lille, Douai, Wattignies i Denain wprowadzają godzinę policyjną po zamieszkach podczas protestów. W Paryżu i Nicei ograniczenia będą obowiązywać od 21:00 do 6:00 i wejdą w życie w poniedziałek, natomiast w Lille, Douai, Wattignies i Denain są wprowadzane na dwa dni — informuje Interia.

Premier Francji Sébastien Lecornu wezwał władze regionalne do rozważenia możliwości częściowego ograniczenia przemieszczania się. Jak zaznaczył, takie środki mają chronić mieszkańców i przedsiębiorstwa po grabieżach i zniszczeniach, do których doszło w weekend. Szef rządu oświadczył również, że władze są gotowe wprowadzić stan wyjątkowy, jeśli będzie to konieczne.

Zatrzymania i straty

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez zapowiedział zwiększenie obecności policji i żandarmerii na ulicach, w szczególności przed kolejnym weekendem. Przyznał, że funkcjonariuszom nie udało się zapobiec wszystkim aktom przemocy podczas sobotnich wydarzeń.

Według danych przytoczonych w materiale po zamieszkach zatrzymano ponad 2 500 osób, a niemal tysiąc funkcjonariuszy służb porządkowych odniosło obrażenia. Poszkodowani zostali również uczestnicy protestów. Co najmniej 3 000 przedsiębiorstw poniosło straty szacowane na setki milionów euro.

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W sobotę na ulice wyszło około pół miliona osób, jak podaje publikacja. Część pokojowych zgromadzeń przerodziła się w starcia z policją, grabieże sklepów, podpalenia samochodów i ataki na budynki publiczne.

Nowa mobilizacja żółtych kamizelek

Grupa koordynacyjna ruchu żółtych kamizelek wezwała do przeprowadzenia 24 października nowych akcji pod hasłem domagającym się dymisji prezydenta Emmanuela Macrona. Według Le Parisien, do godziny 14:00 w poniedziałek na mapie mobilizacji oznaczono 111 punktów, w tym 89 demonstracji w całym kraju. Nie wszystkie zapowiedziane wydarzenia zostały oficjalnie zgłoszone.

Apele o udział w protestach są rozpowszechniane za pośrednictwem TikToka, X, Snapchata, Facebooka i Telegrama. Protesty rozpoczęły się od żądań poprawy warunków w szkołach, a następnie objęły niezadowolenie z rosnących kosztów życia. W poniedziałek protestujący zablokowali także wejście do Luwru w Paryżu, a władze Marsylii zakazały publicznych zgromadzeń od 12:00 do 20:00.

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