Eksperci ONZ ds. praw człowieka 7 października wezwali Danię i Grenlandię do zapewnienia odpowiedzialności oraz postawienia praw inuickich kobiet w centrum reakcji na sprawę przymusowej antykoncepcji w Grenlandii. Chodzi o kampanię, w ramach której tysiącom inuickich kobiet i dziewcząt zakładano wewnątrzmaciczne środki antykoncepcyjne bez ich zgody.

Jak informuje The Hindu, eksperci stwierdzili, że próby umniejszania naruszeń lub zwalniania winnych z odpowiedzialności podważają prawo poszkodowanych do zadośćuczynienia. Ich zdaniem skuteczna ochrona prawna musi opierać się na dokumentach faktycznych i doświadczeniach samych kobiet.

Kampania przymusowej antykoncepcji

W latach 60.–90. XX wieku duńscy lekarze, na polecenie duńskich urzędników, zakładali tysiącom inuickich kobiet i dziewcząt w Grenlandii wkładki wewnątrzmaciczne, często bez ich zgody. Według źródła kampania miała na celu kontrolowanie liczby urodzeń na wyspie, a jej skutków doświadczyło ponad 4 tysiące kobiet i dziewcząt.

Wśród poszkodowanych były niepełnoletnie uczennice: nauczyciele wyprowadzali je z klas, aby przeprowadzić zabieg bez zgody samych dziewcząt lub ich rodziców. Program nazywano „Kampanią Spiralną”. Jego skala stała się znana po dochodzeniu podcastu Spiralkampagnen w 2022 roku. Od tego czasu liczne kobiety opowiedziały o swoich doświadczeniach, a 142 z nich złożyły pozwy do duńskich sądów. Według doniesień niektóre kobiety doświadczyły niepłodności lub poważnych powikłań podczas prób zajścia w ciążę.

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Przeprosiny i odszkodowania

W 2025 roku rząd Danii oficjalnie przeprosił, uznając systematyczną dyskryminację, a także fizyczną i psychiczną krzywdę wyrządzoną kobietom. Premier Danii Mette Frederiksen oświadczyła, że kraj nie może zmienić przeszłości, ale może wziąć za nią odpowiedzialność. Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen osobno przeprosił za przypadki, które miały miejsce po przejęciu odpowiedzialności za system opieki zdrowotnej przez Grenlandię.

W sierpniu 2026 roku parlament Danii uchwalił ustawę przewidującą jednorazowe odszkodowanie w wysokości 300 tysięcy koron duńskich dla kobiet, które zostały poddane antykoncepcji bez zgody lub bez wystarczającej zgody w Grenlandii lub Danii w latach 1960–1991. Wnioski są przyjmowane od 1 lipca 2026 roku do 1 września 2028 roku, a dokumentacja medyczna nie jest obowiązkowa.

Dyskusja na temat ludobójstwa

W 2024 roku władze Grenlandii zleciły specjalistom ocenę możliwych naruszeń praw człowieka i praw ludów rdzennych, a także ustalenie, czy odpowiadają one definicji ludobójstwa. Dwóch ekspertów doszło do wniosku, że prawa inuickich kobiet zostały naruszone, jednak nie byli w stanie stwierdzić ludobójstwa wyłącznie na podstawie praktyki antykoncepcji.

Inny raport uznał, że kobietom wyrządzono krzywdę, ale nie znalazł dowodów na zamiar władz lub medyków zniszczenia ludności Grenlandii. Minister sprawiedliwości Grenlandii Marianne Paviaasen oświadczyła, że rząd obecnie nie może ostatecznie ustalić, czy wobec społeczności inuickiej popełniono ludobójstwo.

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