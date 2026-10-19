10月7日，联合国人权专家呼吁丹麦和格陵兰确保问责，并将因格陵兰强制避孕事件受到影响的因纽特女性的权利置于应对工作的核心。该事件涉及一场运动，数千名因纽特妇女和女孩在未获同意的情况下被植入宫内避孕器。

据《印度教徒报》报道，专家表示，试图淡化侵权行为或免除责任人的责任，会损害受害者获得补偿的权利。他们认为，有效的法律保护必须以事实文件和女性本人的经历为基础。

强制避孕运动

从20世纪60年代到90年代，丹麦医生在丹麦官员的指示下，为格陵兰数千名因纽特妇女和女孩植入宫内避孕器，且往往未获其同意。消息来源称，这场运动旨在控制该岛的出生率，逾4000名妇女和女孩承受了其后果。

受害者中包括未成年女学生：教师将她们带离教室接受手术，未征得女孩本人或其父母的同意。该计划被称为“螺旋运动”。其规模在2022年播客Spiralkampagnen的调查后才为人所知。此后，许多女性讲述了自己的经历，其中142人向丹麦法院提起诉讼。据报道，一些女性在尝试怀孕时遭遇不孕或严重并发症。

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道歉与赔偿

2025年，丹麦政府正式道歉，承认对女性实施了系统性歧视，以及造成了身体和心理伤害。丹麦首相梅特·弗雷泽里克森表示，该国无法改变过去，但可以为此承担责任。格陵兰总理延斯-弗雷德里克·尼尔森则就医疗保健系统转由格陵兰负责后发生的事件单独道歉。

2026年8月，丹麦议会通过一项法律，规定向在1960年至1991年期间于格陵兰或丹麦遭受未经同意或未获得充分同意的避孕措施的女性一次性支付30万丹麦克朗赔偿金。申请受理时间为2026年7月1日至2028年9月1日，医疗记录并非必需。

关于种族灭绝的讨论

2024年，格陵兰当局委托专家评估可能存在的人权和原住民权利侵犯，并确定其是否符合种族灭绝的定义。两名专家得出结论，因纽特女性的权利遭到侵犯，但仅凭避孕做法无法认定构成种族灭绝。

另一份报告承认女性受到了伤害，但没有发现当局或医务人员意图消灭格陵兰人口的证据。格陵兰司法部长玛丽安娜·帕维亚森表示，政府目前无法最终确定是否对因纽特社群实施了种族灭绝。

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