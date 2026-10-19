Эксперты ООН по правам человека 7 октября призвали Данию и Гренландию обеспечить ответственность и поставить права инуитских женщин в центр реагирования на дело о принудительной контрацепции в Гренландии. Речь идет о кампании, в рамках которой тысячам инуитских женщин и девушек без их согласия устанавливали внутриматочные средства контрацепции.

Как сообщает The Hindu, эксперты заявили, что попытки преуменьшить нарушения или освободить виновных от ответственности подрывают право пострадавших на возмещение ущерба. По их мнению, действенная правовая защита должна основываться на фактических документах и опыте самих женщин.

Кампания принудительной контрацепции

В 1960-х — 1990-х годах датские врачи по указанию датских чиновников устанавливали внутриматочные средства тысячам инуитских женщин и девушек в Гренландии, часто без их согласия. По данным источника, кампания была направлена на контроль рождаемости на острове, а ее последствия затронули более 4 тысяч женщин и девушек.

Среди пострадавших были несовершеннолетние школьницы: учителя выводили их из классов для проведения процедуры без согласия самих девушек или их родителей. Программу называли «Спиральной кампанией». Ее масштабы стали известны после расследования подкаста Spiralkampagnen в 2022 году. С тех пор многочисленные женщины рассказали о своем опыте, а 142 из них подали иски в датские суды. По сообщениям, некоторые женщины столкнулись с бесплодием или тяжелыми осложнениями при попытках забеременеть.

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Извинения и компенсации

В 2025 году правительство Дании официально извинилось, признав систематическую дискриминацию, а также физический и психологический вред, причиненный женщинам. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна не может изменить прошлое, но может взять за него ответственность. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отдельно извинился за случаи, произошедшие после перехода системы здравоохранения под ответственность Гренландии.

В августе 2026 года парламент Дании принял закон, предусматривающий единовременную компенсацию в размере 300 тысяч датских крон для женщин, которые подверглись контрацепции без согласия или без достаточного согласия в Гренландии или Дании в 1960–1991 годах. Заявления принимаются с 1 июля 2026 года по 1 сентября 2028 года, при этом медицинские записи не обязательны.

Дискуссия о геноциде

В 2024 году власти Гренландии поручили специалистам оценить возможные нарушения прав человека и прав коренных народов, а также выяснить, соответствуют ли они определению геноцида. Двое экспертов пришли к выводу, что права инуитских женщин были нарушены, однако не смогли установить факт геноцида только на основании практики контрацепции.

Другой доклад признал, что женщинам был причинен вред, но не нашел доказательств намерения властей или медиков уничтожить население Гренландии. Министр юстиции Гренландии Марианне Павиасен заявила, что правительство пока не может окончательно определить, был ли совершен геноцид против инуитского сообщества.

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