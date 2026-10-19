Експерти ООН закликали Данію і Гренландію до відповідальності — The Hindu

Експерти ООН із прав людини 7 жовтня закликали Данію та Гренландію забезпечити відповідальність і поставити права інуїтських жінок у центр реагування на справу про примусову контрацепцію в Гренландії. Йдеться про кампанію, в межах якої тисячам інуїтських жінок і дівчат без їхньої згоди встановлювали внутрішньоматкові засоби контрацепції.

Як повідомляє The Hindu, експерти заявили, що спроби применшити порушення або звільнити винних від відповідальності підривають право постраждалих на відшкодування. На їхню думку, дієвий правовий захист має ґрунтуватися на фактичних документах і досвіді самих жінок.

Кампанія примусової контрацепції

У 1960-х — 1990-х роках данські лікарі за вказівкою посадовців Данії встановлювали внутрішньоматкові засоби тисячам інуїтських жінок і дівчат у Гренландії, часто без їхньої згоди. За даними джерела, кампанія мала на меті контролювати народжуваність на острові, а її наслідків зазнали понад 4 тисячі жінок і дівчат.

Серед постраждалих були неповнолітні школярки: вчителі виводили їх із класів для проведення процедури без згоди самих дівчат або їхніх батьків. Програму називали «Спіральною кампанією». Її масштаби стали відомі після розслідування подкасту Spiralkampagnen у 2022 році. Відтоді численні жінки розповіли про свій досвід, а 142 із них подали заяви до данських судів. За повідомленнями, деякі жінки зіткнулися з безпліддям або тяжкими ускладненнями під час спроб завагітніти.

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Вибачення та компенсації

У 2025 році уряд Данії офіційно вибачився, визнавши систематичну дискримінацію, а також фізичну й психологічну шкоду, завдану жінкам. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна не може змінити минуле, але може взяти за нього відповідальність. Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен окремо попросив вибачення за випадки, що сталися після переходу системи охорони здоров'я під відповідальність Гренландії.

У серпні 2026 року парламент Данії ухвалив закон, який передбачає одноразову компенсацію в розмірі 300 тисяч данських крон для жінок, які зазнали контрацепції без згоди або без достатньої згоди в Гренландії чи Данії у 1960–1991 роках. Заяви приймають із 1 липня 2026 року до 1 вересня 2028 року, а медичні записи не є обов'язковими.

Дискусія щодо геноциду

У 2024 році влада Гренландії доручила фахівцям оцінити можливі порушення прав людини та прав корінних народів, а також з'ясувати, чи відповідають вони визначенню геноциду. Двоє експертів дійшли висновку, що права інуїтських жінок були порушені, однак не змогли встановити факт геноциду лише на підставі практики контрацепції.

Інший звіт визнав, що жінкам було завдано шкоди, але не знайшов доказів наміру органів влади або медиків знищити населення Гренландії. Міністерка юстиції Гренландії Маріанне Павіасен заявила, що уряд наразі не може остаточно визначити, чи було вчинено геноцид проти інуїтської спільноти.

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