W prowincji Ubangi Północne, na północnym zachodzie Demokratycznej Republiki Konga, potwierdzono dwa przypadki choroby wywołanej wirusem Ebola, z których jeden zakończył się śmiercią. Tym samym ognisko rozprzestrzeniło się już na osiem prowincji kraju — informuje Anadolu Agency, powołując się na Ministerstwo Zdrowia DR Konga.

Nowe przypadki w Ubangi Północnym

Ubangi Północne graniczy z Republiką Środkowoafrykańską. Nowe przypadki odnotowano wśród mężczyzn w wieku około 20 lat w strefie zdrowotnej Wapinda, która graniczy z prowincją Ubangi Dolne.

Do ubiegłego tygodnia ognisko wywołane przez szczep wirusa Bundibugyo było ograniczone do siedmiu prowincji: Ubangi Górne, Ituri, Kiwu Północne, Kiwu Południowe, Ubangi Dolne, Tshopo i Ubangi Południowe.

Ponad 9 400 potwierdzonych przypadków

Według najnowszych danych oficjalnych od czasu ogłoszenia ogniska w maju liczba potwierdzonych przypadków Eboli w DR Konga przekroczyła 9 400. Odnotowano 4 536 zgonów.

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Światowa Organizacja Zdrowia zaznacza, że intensywność transmisji wirusa w dotkniętych regionach znacznie się różni. Głównym ogniskiem pozostaje Ituri, a znaczna transmisja nadal trwa również w Kiwu Północnym i Ubangi Górnym.

Jednym z problemów dla medyków jest opór w społecznościach. Według danych WHO około dwie trzecie zgonów następuje w domach. Regionalny dyrektor WHO dla Afryki Mohamed Yacoub Janabi podkreślił rolę lokalnych liderów w budowaniu zaufania, angażowaniu społeczności i wspólnym działaniu.

To ognisko stało się największym i najbardziej śmiertelnym z odnotowanych w DR Konga oraz drugim pod względem skali na świecie po epidemii w Afryce Zachodniej w latach 2014–2016. Ministerstwo Zdrowia Kenii również poinformowało o jednym nowym przypadku Eboli, przez co liczba potwierdzonych przypadków w kraju w tym miesiącu wzrosła do ośmiu.

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