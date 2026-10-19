Спалах Еболи охопив восьму провінцію ДР Конго — Anadolu Agency

У провінції Північне Убангі на північному заході Демократичної Республіки Конго підтвердили два випадки хвороби, спричиненої вірусом Ебола, один із яких завершився смертю. Таким чином спалах поширився вже на вісім провінцій країни, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Міністерство охорони здоров’я ДР Конго.

Нові випадки в Північному Убангі

Північне Убангі межує з Центральноафриканською Республікою. Нові випадки зафіксували серед чоловіків віком близько 20 років у медичній зоні Вапінда, яка межує з провінцією Нижнє Уеле.

До минулого тижня спалах, спричинений штамом вірусу Бундібугіо, був обмежений сімома провінціями: Верхнє Уеле, Ітурі, Північне Ківу, Південне Ківу, Нижнє Уеле, Чопо та Південне Убангі.

Понад 9 400 підтверджених випадків

За останніми офіційними даними, від часу оголошення спалаху в травні кількість підтверджених випадків Еболи в ДР Конго перевищила 9 400. Зафіксовано 4 536 смертей.

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Всесвітня організація охорони здоров’я зазначає, що інтенсивність передавання вірусу в уражених регіонах суттєво відрізняється. Основним осередком спалаху залишається Ітурі, а значне передавання також триває у Північному Ківу та Верхньому Уеле.

Однією з проблем для медиків є спротив у громадах. За даними ВООЗ, приблизно дві третини смертей стаються вдома. Регіональний директор ВООЗ в Африці Мохамед Якуб Джанабі наголосив на ролі місцевих лідерів у формуванні довіри, залученні громад і спільних діях.

Цей спалах став найбільшим і найсмертоноснішим із зафіксованих у ДР Конго та другим за масштабом у світі після епідемії в Західній Африці у 2014–2016 роках. Міністерство охорони здоров’я Кенії також повідомило про один новий випадок Еболи, через що кількість підтверджених випадків у країні цього місяця зросла до восьми.

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