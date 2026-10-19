В провинции Северное Убанги на северо-западе Демократической Республики Конго подтвердили два случая заболевания, вызванного вирусом Эбола, один из которых закончился смертью. Таким образом вспышка распространилась уже на восемь провинций страны, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Министерство здравоохранения ДР Конго.

Новые случаи в Северном Убанги

Северное Убанги граничит с Центральноафриканской Республикой. Новые случаи зафиксировали среди мужчин в возрасте около 20 лет в медицинской зоне Вапинда, которая граничит с провинцией Нижнее Уэле.

До прошлой недели вспышка, вызванная штаммом вируса Бундибугио, была ограничена семью провинциями: Верхнее Уэле, Итури, Северное Киву, Южное Киву, Нижнее Уэле, Чопо и Южное Убанги.

Более 9 400 подтвержденных случаев

Согласно последним официальным данным, с момента объявления вспышки в мае число подтвержденных случаев Эболы в ДР Конго превысило 9 400. Зафиксировано 4 536 смертей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что интенсивность передачи вируса в затронутых регионах существенно различается. Основным очагом вспышки остается Итури, а значительная передача также продолжается в Северном Киву и Верхнем Уэле.

Одной из проблем для медиков является сопротивление в общинах. По данным ВОЗ, примерно две трети смертей происходят дома. Региональный директор ВОЗ в Африке Мохамед Якуб Джанаби подчеркнул роль местных лидеров в формировании доверия, вовлечении общин и совместных действиях.

Эта вспышка стала крупнейшей и самой смертоносной из зафиксированных в ДР Конго и второй по масштабу в мире после эпидемии в Западной Африке в 2014–2016 годах. Министерство здравоохранения Кении также сообщило об одном новом случае Эболы, в результате чего число подтвержденных случаев в стране в этом месяце выросло до восьми.

Читай нас в