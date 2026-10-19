В Пакистане Национальное агентство по расследованию киберпреступлений (NCCIA) сообщило о задержании 1129 подозреваемых в течение месяца общенациональных операций по борьбе с киберпреступностью. По данным агентства, во время этих операций пострадавшим вернули 105,3 млн пакистанских рупий.

Жалобы и зарегистрированные дела

В течение месяца после вступления Саида Али Насира Ризви в должность генерального директора NCCIA агентство получило 5176 жалоб. По 4491 из них были зарегистрированы проверки, сообщает Dawn.

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После завершения проверок агентство зарегистрировало 272 дела в отношении лиц, причастных, по данным NCCIA, к киберпреступлениям. В сообщении не приводятся подробности о конкретных категориях этих дел.

Заявление главы NCCIA

Саид Али Насир Ризви заявил, что приоритетом агентства будет цифровая защита населения, а политика нулевой терпимости к киберпреступлениям будет и далее строго применяться. По его словам, защита людей, учреждений и цифровой инфраструктуры стала не только задачей правоохранительных органов, но и общенациональной необходимостью, поскольку цифровая среда является важной частью национальной жизни.

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