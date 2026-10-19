W Pakistanie Narodowa Agencja Dochodzeń w sprawie Cyberprzestępczości (NCCIA) poinformowała o zatrzymaniu 1129 podejrzanych w ciągu miesiąca ogólnokrajowych operacji przeciwko cyberprzestępczości. Według agencji podczas tych operacji odzyskano dla poszkodowanych 105,3 mln rupii pakistańskich.

Skargi i zarejestrowane sprawy

W ciągu miesiąca po objęciu stanowiska dyrektora generalnego NCCIA przez Saeeda Alego Nasira Rizviego agencja otrzymała 5176 skarg. W przypadku 4491 z nich zarejestrowano postępowania sprawdzające, informuje Dawn.

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Po zakończeniu postępowań sprawdzających agencja zarejestrowała 272 sprawy przeciwko osobom zaangażowanym, według NCCIA, w cyberprzestępstwa. W komunikacie nie podano szczegółów dotyczących konkretnych kategorii tych spraw.

Oświadczenie szefa NCCIA

Saeed Ali Nasir Rizvi oświadczył, że priorytetem agencji będzie cyfrowa ochrona ludności, a polityka zerowej tolerancji wobec cyberprzestępstw będzie nadal ściśle egzekwowana. Jak powiedział, ochrona ludzi, instytucji i infrastruktury cyfrowej stała się nie tylko zadaniem organów ścigania, lecz także ogólnokrajową koniecznością, ponieważ środowisko cyfrowe jest ważną częścią życia narodowego.

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